Открытая бета Battlefield 6 стартует 7 августа — детали и как сыграть

Компания Electronic Arts анонсировала открытое бета-тестирование Battlefield 6 — новой части знаменитой серии шутеров. Оно пройдёт в три этапа и начнётся уже 7 августа, а завершится 17-го числа с небольшим перерывом. Предзагрузка бета-клиента начнётся 4 августа.
При этом 7-го числа наступит ранний доступ к бете — принять в нём участие можно будет с помощью Twitch-дропов. Для этого необходимо зайти в свой аккаунт Twitch и посмотреть 60 минут геймплея любого автора контента в рубрике Battlefield 6 до 2:00 мск 1 августа.
Даты проведения открытой беты Battlefield 6
- 7-8 августа - ранний доступ
- 9-10 августа — открытый этап
- 14-17 августа — второй открытый этап.
Даты открытой беты
Фото: EA
Релиз Battlefield 6 состоится 10 октября на ПК, PS5 и Xbox Series. Предзаказы игры уже стартовали на всех платформах.