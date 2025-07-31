Открытая бета Battlefield 6 стартует 7 августа — детали и как сыграть

Компания Electronic Arts анонсировала открытое бета-тестирование Battlefield 6 — новой части знаменитой серии шутеров. Оно пройдёт в три этапа и начнётся уже 7 августа, а завершится 17-го числа с небольшим перерывом. Предзагрузка бета-клиента начнётся 4 августа.

При этом 7-го числа наступит ранний доступ к бете — принять в нём участие можно будет с помощью Twitch-дропов. Для этого необходимо зайти в свой аккаунт Twitch и посмотреть 60 минут геймплея любого автора контента в рубрике Battlefield 6 до 2:00 мск 1 августа.

Даты проведения открытой беты Battlefield 6

7-8 августа - ранний доступ

- ранний доступ 9-10 августа — открытый этап

— открытый этап 14-17 августа — второй открытый этап.

Даты открытой беты Фото: EA

Релиз Battlefield 6 состоится 10 октября на ПК, PS5 и Xbox Series. Предзаказы игры уже стартовали на всех платформах.