Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Battlefield 6 (Батлфилд 6) — бета тест, дата выхода, сроки, когда пройдёт, твитч дропс

Открытая бета Battlefield 6 стартует 7 августа — детали и как сыграть
Аудио-версия:
Комментарии

Компания Electronic Arts анонсировала открытое бета-тестирование Battlefield 6 — новой части знаменитой серии шутеров. Оно пройдёт в три этапа и начнётся уже 7 августа, а завершится 17-го числа с небольшим перерывом. Предзагрузка бета-клиента начнётся 4 августа.

При этом 7-го числа наступит ранний доступ к бете — принять в нём участие можно будет с помощью Twitch-дропов. Для этого необходимо зайти в свой аккаунт Twitch и посмотреть 60 минут геймплея любого автора контента в рубрике Battlefield 6 до 2:00 мск 1 августа.

Даты проведения открытой беты Battlefield 6

  • 7-8 августа - ранний доступ
  • 9-10 августа — открытый этап
  • 14-17 августа — второй открытый этап.
Даты открытой беты

Даты открытой беты

Фото: EA

Релиз Battlefield 6 состоится 10 октября на ПК, PS5 и Xbox Series. Предзаказы игры уже стартовали на всех платформах.

Материалы по теме
Видео
Battlefield 6 выйдет 10 октября — трейлер и детали мультиплеера
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android