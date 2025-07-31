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Распродажи и фестивали в Steam (Стим) в 2026 году — расписание, когда пройдут

Valve опубликовала график распродаж в Steam в 2026 году
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Компания Valve опубликовала расписание распродаж и фестивалей в Steam в первой половине 2026 года. В целом ивенты со скидками в цифровом магазине будут проходить несколько раз в месяц,

В Valve пообещали раскрыть ивенты второй половины следующего года в ближайшие месяцы.

Расписание распродаж и фестивалей в Steam в 2026 году

Жирным шрифтом выделены большие сезонные распродажи.
  • Фестиваль детективов: 12–19 января
  • Фестиваль настольных игр: 26 января — 2 февраля
  • Фестиваль печатания: 5–9 февраля
  • Фестиваль сражений между игроками: 9–16 февраля
  • Фестиваль игр про лошадей: 19–23 февраля
  • Февральский фестиваль «Играм быть»: 23 февраля — 2 марта
  • Фестиваль башенной защиты: 9–16 марта
  • Весенняя распродажа в Steam 2026 года: 19–26 марта
  • Фестиваль игр про дом и интерьер: 30 марта — 6 апреля
  • Фестиваль поиска предметов: 9–13 апреля
  • Фестиваль средневековья: 20–27 апреля
  • Фестиваль построения колод: 4–11 мая
  • Фестиваль морей и океанов: 18–25 мая.
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