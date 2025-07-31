Valve опубликовала график распродаж в Steam в 2026 году

Компания Valve опубликовала расписание распродаж и фестивалей в Steam в первой половине 2026 года. В целом ивенты со скидками в цифровом магазине будут проходить несколько раз в месяц,

В Valve пообещали раскрыть ивенты второй половины следующего года в ближайшие месяцы.

Расписание распродаж и фестивалей в Steam в 2026 году

Жирным шрифтом выделены большие сезонные распродажи.