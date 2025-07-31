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Телеграм не работает и не загружается 31 июля: не грузятся и не отправляются сообщения, не открывается приложение

«Телеграм» столкнулся со сбоями в России
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31 июля пользователи мессенджера «Телеграм» стали массово жаловаться на проблемы в работе сервиса. Первые неполадки появились около 22:30 мск, сейчас обращений на сайтах Downradar и Downdetector становится всё больше. Пользователи «Телеграма» отмечают, что сообщения не доставляются до их контактов, а у некоторых не загружаются чаты и медиафайлы. Кроме того, есть жалобы на долгий и безуспешный запуск приложения на смартфоне.

Причина происходящего неизвестна. С проблемами в основном столкнулись российские пользователи, однако есть жалобы и из других стран, включая ближнее зарубежье и СНГ.

Жалобы на сбои «Телеграма»

Жалобы на сбои «Телеграма»

Фото: Downdetector.su

Это уже второй крупный сбой в работе «Телеграма» в 2025 году. Предыдущий случился несколько месяцев назад — в апреле.

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