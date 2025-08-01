Сценарий нового фильма про Джеймса Бонда напишет автор «Острых козырьков»

По данным издания Variety, сценарий нового фильма про Джеймса Бонда напишет автор сериала «Острые козырьки» Стивен Найт.

Напомним, что снимет картину Дени Вильнёв, известный по фильмам «Убийца», «Прибытие», «Бегущий по лезвию 2049» и трилогии «Дюна». Продюсируют картину Дэвид Хейман и Эми Паскаль. Исполнителя главной роли пока не называют.

Для Amazon это будет дебютная картина по франшизе — права на серию вместе со студией MGM купили в 2021 году и с тех пор корпорация долгое время пыталась взяться за активное создание фильма, но бессметные продюсеры серии Барбара Брокколи и Майкл Уилсон в феврале 2025 года решили отойти от дел и отдали весь контроль Amazon.