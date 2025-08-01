Марго Робби и Колин Фаррелл — на свежем кадре «Большого смелого прекрасного приключения»

Издание Empire опубликовало свежий кадр фильма «Большое смелое прекрасное приключение» с Колином Фарреллом и Марго Робби, которые сидят и смотрят друг на друга.

Фото: Empire

В центре истории одинокие незнакомцы Сара и Дэвид, которые встречаются на свадьбе общего друга. Случай заставляет их вместе отправиться в невероятные приключения по фрагментам прошлого из своих жизней.

Режиссёром ленты выступил Когонада, постановщик «Колумбуса» и «После Янга». В зарубежный прокат фильм выйдет 19 сентября. В России официальных показов наверняка не будет.