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Вышел трейлер фильма Eenie Meanie про женщину-водителя грабителей с Самарой Уивинг

Вышел трейлер фильма Eenie Meanie про женщину-водителя грабителей с Самарой Уивинг
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Онлайн-кинотеатр Hulu опубликовал первый трейлер фильма Eenie Meanie. Главную роль в картине исполнила Самара Уивинг. Её героиня выглядит в ролике особенно эффектно и дерзко.

Видео доступно на YouTube-канале Hulu. Права на видео принадлежат Hulu.

История посвящена бывшей женщине-водителю для грабителей по имени Иди, которую снова втягивают в криминальный мир. Её старый работодатель предлагает сделку, от которой невозможно отказаться.

Режиссёром и сценаристом картины выступил Шон Симмонс, который ранее работал над сериалами «Уэйн» и «Континенталь». Вместе с Уивинг сыграли Карл Глусман, Джермейн Фаулер, Маршон Линч. Фильм выйдет 22 августа на Hulu.

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