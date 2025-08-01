Вышел трейлер фильма Eenie Meanie про женщину-водителя грабителей с Самарой Уивинг

Онлайн-кинотеатр Hulu опубликовал первый трейлер фильма Eenie Meanie. Главную роль в картине исполнила Самара Уивинг. Её героиня выглядит в ролике особенно эффектно и дерзко.

Видео доступно на YouTube-канале Hulu. Права на видео принадлежат Hulu.

История посвящена бывшей женщине-водителю для грабителей по имени Иди, которую снова втягивают в криминальный мир. Её старый работодатель предлагает сделку, от которой невозможно отказаться.

Режиссёром и сценаристом картины выступил Шон Симмонс, который ранее работал над сериалами «Уэйн» и «Континенталь». Вместе с Уивинг сыграли Карл Глусман, Джермейн Фаулер, Маршон Линч. Фильм выйдет 22 августа на Hulu.