Приквел «Одиннадцати друзей Оушена» может снять режиссёр «Минари»
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Если верить изданию Deadline, режиссёр Ли Айзек Чун, снявший в том числе «Минари», может выступить режиссёром приквела «Одиннадцати друзей Оушена».
Cюжет фильма держится в секрете. Проект находится на ранней стадии работы, и на данный момент нет информации о кастинге. Сценарий написан Кэрри Соломон, он основан на персонажах, созданных Джорджем Клейтоном Джонсоном и Джеком Голденом Расселом.
Приквел «Одиннадцати друзей Оушена» анонсировали ещё в 2022 году. Тогда сообщалось, что главные роли исполнят Марго Робби и Райан Гослинг, но актуальной информации на сегодняшний день по этому вопросу пока что нет.
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