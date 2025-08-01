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Приквел «Одиннадцати друзей Оушена» может снять режиссёр «Минари»

Приквел «Одиннадцати друзей Оушена» может снять режиссёр «Минари»
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Если верить изданию Deadline, режиссёр Ли Айзек Чун, снявший в том числе «Минари», может выступить режиссёром приквела «Одиннадцати друзей Оушена».

Cюжет фильма держится в секрете. Проект находится на ранней стадии работы, и на данный момент нет информации о кастинге. Сценарий написан Кэрри Соломон, он основан на персонажах, созданных Джорджем Клейтоном Джонсоном и Джеком Голденом Расселом.

Приквел «Одиннадцати друзей Оушена» анонсировали ещё в 2022 году. Тогда сообщалось, что главные роли исполнят Марго Робби и Райан Гослинг, но актуальной информации на сегодняшний день по этому вопросу пока что нет.

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