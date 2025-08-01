Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
IEM Cologne 2025. Плей-офф. День 8
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Актёры из «Фантастической четвёрки» повторили культовый фрагмент из комиксов

Актёры из «Фантастической четвёрки» повторили культовый фрагмент из комиксов
Комментарии

Актёрский состав новой «Фантастической четвёрки» во время фотосессии повторил одну из самых культовых сцен из комиксов Marvel, в которой задействованы все члены команды сразу.

На ней герои стоят друг за другом, а Мистер Фантастик (Рид Ричардс) показывает на пальцах цифру четыре, символизируя свою команду.

Актёры из фильма

Фото: Marvel Studios

Момент из комиксов

Фото: Marvel Comics

«Фантастическая четвёрка: Первые шаги» рассказывает о команде из четырёх людей со сверхъестественными способностями, которая даёт отпор Галактусу. Главные роли исполнили Педро Паскаль (The Last of Us), Ванесса Кирби («Миссия невыполнима: Последствия»), Джозеф Куинн («Тихое место: День первый») и Эбон Мосс-Бакрак («Медведь»).

Читайте наш обзор фильма
Marvel вдохнула жизнь в «Фантастическую четвёрку»: смотрим «Первые шаги»
Marvel вдохнула жизнь в «Фантастическую четвёрку»: смотрим «Первые шаги»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android