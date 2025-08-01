Съёмки «Человека-паука 4» с Томом Холландом начнутся сегодня

В Сети СМИ вовсю рассказывают, что финальные приготовления для съёмок «Человека-паука 4» с Томом Холландом уже идут. Производство фильма стартует сегодня, но, сколько оно продлится, неизвестно.

Новая картина про супергероя получила название «Совершенно новый день». Её режиссёром выступит Дестин Дэниел Креттон — автор другого супергеройского фильма киновселенной Marvel, «Шан-Чи и легенда 10 колец». О чём расскажет новая лента, не раскрывается. Инсайдеры заявляли, что главным злодеем может выступить Хамелеон. Другие же говорили сразу о нескольких злодеях.

Премьера в кинотеатрах состоится 31 июля 2026 года.