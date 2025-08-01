Звезда «Наследников» Джереми Стронг может сыграть Марка Цукерберга в «Социальной сети 2»

По данным издания The Hollywood Reporter, звезда «Наследников» Джереми Стронг может исполнить роль Марка Цукерберга в фильме «Социальная сеть 2». В первой части образ главы соцсетей исполнил Джесси Айзенберг, но он, судя по всему, отказался от возвращения к роли.

«Социальная сеть 2» не будет прямым продолжением первой части. Фильм снимет Аарон Соркин, он же напишет сценарий. Прокатом ленты займётся Sony Pictures.

Выпущенная в 2010 году Sony Pictures и основанная на фильме Бена Мезрича «Случайные миллионеры», «Социальная сеть» стала успешной у зрителей и критиков и заработала $ 226 млн в мировом прокате. Номинированный на восемь премий «Оскар», включая «Лучшую мужскую роль», фильм получил три, в том числе за лучший адаптированный сценарий.