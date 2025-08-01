Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
IEM Cologne 2025. Плей-офф. День 8
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Продажи Switch 2 превысили 6 млн устройств — это самая быстропродаваемая консоль в истории

Продажи Switch 2 превысили 6 млн устройств — это самая быстропродаваемая консоль в истории
Комментарии

Nintendo поделилась свежим финансовым отчётом, в котором раскрыла, что поставки Switch 2 превысили 6 млн. Это по-прежнему самая быстропродаваемая консоль в истории. Ранее рекорд принадлежал PS5 — её отгрузки составили 4,5 млн единиц за семь недель.

Вместе с этим компания сообщила, что тираж Mario Kart World превысил 5,6 млн копий, то есть лишь 400 тыс. из владельцев Switch 2 не купили игру, а остальные приобрели её — вероятно, в том числе из-за бандла, состоящего из консоли и тайтла.

Тем временем продажи оригинальной Switch составляют 153,1 млн консолей, а доля цифровых продаж игр достигла 59,3%, увеличившись на 0,4% по сравнению с прошлым годом.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android