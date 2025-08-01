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Популярные фильмы в июле 2025: Балерина, Кирпич, Громовержцы, Главы государств и другие

Боевик «Балерина» по «Джону Уику» — самый популярный фильм у российских пиратов в июле
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Компания F6 по просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» составила традиционный рейтинг самых популярных фильмов у российских пиратов в июле 2025 года. Подобная статистика публикуется ежемесячно, а её результаты основаны на числе нелегальных копий картин, найденных в российском сегменте интернета.

Лидером месяца оказалась «Балерина» — боевик по вселенной «Джона Уика» с Аной де Армас. Второе место занял фантастический триллер «Кирпич» от Netflix, замкнули тройку «Громовержцы» от Marvel.

В десятку также вошли боевик «Главы государств» Ильи Найшуллера, триллер «М3ГАН 2» и ремейк «Как приручить дракона».

10 самых популярных фильмов у российских пиратов в июле 2025 года

  1. «Балерина».
  2. «Кирпич».
  3. «Громовержцы».
  4. «Главы государств».
  5. «Финикийская схема».
  6. «М3ГАН 2.0».
  7. «Ледяной драйв: Возмездие».
  8. «Как приручить дракона».
  9. «Бессмертная гвардия 2».
  10. «Каратэ-пацан: Легенды».
Ф4 наверняка войдёт в этот список в августе-сентябре
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