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Боевик «Балерина» по «Джону Уику» — самый популярный фильм у российских пиратов в июле

Компания F6 по просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» составила традиционный рейтинг самых популярных фильмов у российских пиратов в июле 2025 года. Подобная статистика публикуется ежемесячно, а её результаты основаны на числе нелегальных копий картин, найденных в российском сегменте интернета.

Лидером месяца оказалась «Балерина» — боевик по вселенной «Джона Уика» с Аной де Армас. Второе место занял фантастический триллер «Кирпич» от Netflix, замкнули тройку «Громовержцы» от Marvel.

В десятку также вошли боевик «Главы государств» Ильи Найшуллера, триллер «М3ГАН 2» и ремейк «Как приручить дракона».

10 самых популярных фильмов у российских пиратов в июле 2025 года