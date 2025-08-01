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Состоялась мировая премьера комедии «Голый пистолет» с Лиамом Нисоном

Состоялась мировая премьера комедии «Голый пистолет» с Лиамом Нисоном
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1 августа состоялась мировая премьера фильма «Голый пистолет» — перезапуска классической комедийной трилогии с Лесли Нильсеном. Проект уже можно посмотреть в кинотеатрах всей планеты, а до России лента неофициально доберётся через неделю.

Видео доступно на YouTube-канале Paramount Pictures. Права на видео принадлежат Paramount Pictures.

Лента рассказывает историю единственного человека на планете, который обладает нужными навыками, чтобы возглавить полицейский отряд и спасти мир, — это лейтенант Фрэнк Дребин-младший. Герой выступит сыном Фрэнка Дребина, которого в оригинале сыграл Лесли Нильсен.

Главные роли в фильме сыграли Лиам Нисон («Заложница»), Памела Андерсон («Переломный момент»), Пол Уолтер Хаузер («Дело Ричарда Джуэлла Круэлла»), Кевин Дюран («Живая сталь») и другие актёры. Режиссёром выступил Акива Шаффер, снявший «Чипа и Дейла» для Disney.

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