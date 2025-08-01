Вышел первый тизер-трейлер третьего сезона сериала «Вампиры средней полосы»
Поделиться
Онлайн-кинотеатр START опубликовал дебютный тизер-трейлер третьего сезона «Вампиров средней полосы». В нём показали уже знакомых героев и новые лица.
Видео доступно на YouTube-каналe START. Права на видео принадлежат START
В центре сюжета третьего сезона – масштабное противостояние двух вампирских кланов, которое завершится самым неожиданным образом. Создатели шоу объявили, что третий сезон станет финальным, продолжения не будет.
Первый сезон «Вампиров средней полосы» вышел на экраны в марте 2021-го. Проект был признан одним из лучших сериалов года. Премьера второго сезона состоялась 13 декабря 2022 года.
Комментарии
- 1 августа 2025
-
13:49
-
13:32
-
13:14
-
12:56
-
12:53
-
12:37
-
12:36
-
12:22
-
12:04
-
11:20
-
10:48
-
10:11
-
09:26
-
08:56
-
08:34
-
07:53
-
07:16
-
07:06
- 31 июля 2025
-
22:46
-
22:30
-
22:13
-
22:08
-
22:00
-
21:55
-
21:18
-
21:00
-
20:36
-
20:18
-
20:00
-
19:51
-
19:09
-
18:55
-
18:39
-
18:21
-
18:17