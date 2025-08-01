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Вышел первый тизер-трейлер третьего сезона сериала «Вампиры средней полосы»

Вышел первый тизер-трейлер третьего сезона сериала «Вампиры средней полосы»
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Онлайн-кинотеатр START опубликовал дебютный тизер-трейлер третьего сезона «Вампиров средней полосы». В нём показали уже знакомых героев и новые лица.

Видео доступно на YouTube-каналe START. Права на видео принадлежат START

В центре сюжета третьего сезона – масштабное противостояние двух вампирских кланов, которое завершится самым неожиданным образом. Создатели шоу объявили, что третий сезон станет финальным, продолжения не будет.

Первый сезон «Вампиров средней полосы» вышел на экраны в марте 2021-го. Проект был признан одним из лучших сериалов года. Премьера второго сезона состоялась 13 декабря 2022 года.

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