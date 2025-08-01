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Начались съёмки семейного фильма «Дополнительное время», на производстве замечен Овечкин

Начались съёмки семейного фильма «Дополнительное время», на производстве замечен Овечкин
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AP Entertainment при участии кинокомпании «Наше кино» объявили о старте съёмок семейного приключенческого фильма «Дополнительное время». На фото с производства можно увидеть лучшего снайпера в истории НХЛ и нападающего «Вашингтон Кэпиталз» — Александра Овечкина, который посетил съёмочную площадку. Вместе с ним замечен форвард минского «Динамо» Вадим Шипачёв.

В центре сюжета сводные братья Женёк и Тёма, которые недолюбливают друг друга, несмотря на игру в одной хоккейной команде и жизнь под одной крышей. Профессор Максим Муромцев, он же отец Тёмы, работает над машиной времени. Оказавшись в его лаборатории, ребята случайно переносятся в 1999 год, где начинается их приключение.

Фото со съёмок

Фото: «Наше кино»

Фото: «Наше кино»

Фото: «Наше кино»

Фото: «Наше кино»

Фото: «Наше кино»

Фото: «Наше кино»

Режиссёром картины выступает Руслан Бальтцер. В актёрском составе задействованы Анна Хилькевич, Роман Курцын, Дмитрий Певцов, Феодор Кирсанов, Михаил Шульц, Клим Кривоносенко и другие.

Фото: пресс-служба кинокомпании «Наше кино»

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