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NVIDIA прекратит выпуск драйверов для видеокарт на WIndows 10 в октябре 2026 года

NVIDIA прекратит выпуск драйверов для видеокарт на WIndows 10 в октябре 2026 года
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Уже 10 октября 2025 года Microsoft прекратит поддержку Windows 10 — одной из самых популярных операционных систем в мире. После этого получать важные апдейты безопасности можно будет лишь с помощью платной подписки Extended Security Updates, которая обойдётся в $ 244 за три года.

Тем временем компания NVIDIA подтвердила, что продолжит выпуск драйверов для своих видеокарт на Windows 10. Пользователи смогут обновлять софт графических чипов ещё целый год — до 14 октября 2026 года. После этой даты поддержка прекратится и драйверы станут доступны только на Windows 11.

При этом уже в октябре 2025 года NVIDIA откажется от поддержки устаревших линеек графических чипов.

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