Фильм «Голый пистолет» выйдет в кинотеатрах России 7 августа

1 августа состоялась мировая премьера фильма «Голый пистолет» — перезапуска классической комедийной трилогии с Лесли Нильсеном. Ленту можно посмотреть в кинотеатрах разных государств, однако до России лента так и не доберётся из-за ухода студии Paramount с рынка страны.

Тем временем крупные российские киносети уже опубликовали дату начала показов ленты. Комедия доберётся до России 7 августа — спустя неделю после ранней премьеры в европейских странах. Картину можно будет посмотреть в русском дубляже, выполненном для стран СНГ.

В некоторых кинотеатрах фильм начнут показывать с субботы — 9 августа.

Новый «Голый пистолет» рассказывает историю единственного человека на планете, который обладает нужными навыками, чтобы возглавить полицейский отряд и спасти мир, — это лейтенант Фрэнк Дребин-младший. Герой выступит сыном Фрэнка Дребина, которого в оригинале сыграл Лесли Нильсен. Главные роли в новинке сыграли Лиам Нисон («Заложница») и Памела Андерсон («Переломный момент»).