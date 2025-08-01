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Фильм Голый пистолет (2025) — дата выхода в России, когда выйдет в кинотеатрах РФ, когда будут билеты

Фильм «Голый пистолет» выйдет в кинотеатрах России 7 августа
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1 августа состоялась мировая премьера фильма «Голый пистолет» — перезапуска классической комедийной трилогии с Лесли Нильсеном. Ленту можно посмотреть в кинотеатрах разных государств, однако до России лента так и не доберётся из-за ухода студии Paramount с рынка страны.

Тем временем крупные российские киносети уже опубликовали дату начала показов ленты. Комедия доберётся до России 7 августа — спустя неделю после ранней премьеры в европейских странах. Картину можно будет посмотреть в русском дубляже, выполненном для стран СНГ.

В некоторых кинотеатрах фильм начнут показывать с субботы — 9 августа.

Новый «Голый пистолет» рассказывает историю единственного человека на планете, который обладает нужными навыками, чтобы возглавить полицейский отряд и спасти мир, — это лейтенант Фрэнк Дребин-младший. Герой выступит сыном Фрэнка Дребина, которого в оригинале сыграл Лесли Нильсен. Главные роли в новинке сыграли Лиам Нисон («Заложница») и Памела Андерсон («Переломный момент»).

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