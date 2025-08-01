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Фильм «Прости, детка» Евы Виктор сняли с российского проката спустя неделю показов

Фильм «Прости, детка» Евы Виктор сняли с российского проката спустя неделю показов
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Драму «Прости, детка» Евы Виктор полностью снимут с проката в кинотеатрах России. Об этом рассказала кинокомпания «Экспонента», официальный прокатчик ленты в стране. Каких-либо подробностей произошедшего нет.

«Прости, детка» вышла в российский прокат 24 июля — это дебютная работа Евы Виктор, бывшей юмористки и блогерши. Лента рассказывает историю преподавательницы небольшого университета, которая пытается пережить случившееся с ней в колледже травматичное событие. Главную роль в проекте сыграла сама постановщица.

На кинофестивале «Сандэнс»-2025 в конце января драма получила приз за лучший оригинальный сценарий.

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