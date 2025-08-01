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«В спортивной сумке всегда был обрубок чьей-то кисти». Новый эпизод тру-крайм подкаста

«В спортивной сумке всегда был обрубок чьей-то кисти». Новый эпизод тру-крайм подкаста
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«Чемпионат» продолжает рассказывать о преступлениях в спорте. В новом эпизоде криминального подкаста «Спорт Крайм» вспоминаем 90-е и говорим о Новокузнецкой ОПГ и её лидере — Владимире Лабоцком.

Уроженцу Ленинск-Кузнецкого Лабоцкому с детства прочили блестящую спортивную карьеру. Он занимался вольной борьбой, а новокузнецкая школа в то время была одной из сильнейших в СССР. Но спорт сначала пришлось поставить на паузу из-за службы в армии, а затем — и вовсе от него отказаться. Наступили 90-е, и оказалось, что эпоха больших экономических потрясений — не для рекордов и медалей.

Спортсмены остались не у дел. Однако их сила, ловкость и волевые качества были очень кстати в другом мире — криминальном. Лабоцкий сориентировался раньше многих и быстро собрал вокруг себя бригаду из бывших спортсменов. Очень скоро их главным занятием стал рэкет. Действовали безжалостно, не давали никаких скидок, поблажек и отсрочек.

Разобраться в тонкостях этой истории авторам подкаста помогли Игорь Надеждин, историк криминала и криминальный журналист «Ленты.ру», и Валерий Костарев, следователь по особо важным делам Генпрокуратуры России в отставке. Он участвовал в расследовании самых громких дел, включая дело Новокузнецких и дело Сергея Головкина, известного как Фишер.

«Преступность всегда тесно связана с экономикой. Она всегда имеет своей целью обогащение. Когда Верховный совет СССР принял закон «Об индивидуальной трудовой деятельности» и закон «О кооперации в СССР», традиционная общеуголовная преступность, которая у нас известна как воры, естественно, заинтересовалась новоявленными коммерсантами. Коммерсанты, в свою очередь, побежали за помощью. Милиция оказалась бессильна. И куда обратиться? К сильным подготовленным людям Это были спортсмены. Причём обыватель не подозревал, что за очень короткий срок в нескольких регионах произошло очень тесное срастание криминала и спортсменов. Почему? Спорт дисциплинирует, приучает к командности, даже в индивидуальных видах. Кроме того, сама методика подготовки предусматривает некоторую психологическую накачку в духе «я крутой — меня никто не возьмёт». То же самое нужно в тех ситуациях, когда приходится защищать молодых предпринимателей, скажем так», — объяснил Надеждин.

А Костарев рассказал, как владельцу одной из рыночных палаток, который не хотел платить дань, Новокузнецкие отрубили ступню туристическим топориком. А когда тот всё-таки расплатился, подогнали в подарок машину для инвалидов. На встречи с потенциальными «клиентами» часто приносили кейс, в котором те находили отрубленную кисть или ступню. «Не будешь платить — положишь сюда свою», — такое предупреждение звучало более чем убедительно.

Что ещё можно узнать в выпуске:

  • Как проходил отбор в банду Лабоцкого и по каким законам она жила?
  • Почему Новокузнецк 90-х называли сибирским Чикаго и как с Новокузнецкими связан Аль Капоне?
  • С кем Новокузнецкие соревновались в Москве и как с разгромом банды связано убийство Влада Листьева?
  • Правда ли, что лидеры банды были агентами спецслужб и где они теперь?

Все ответы — во втором эпизоде «Спорт Крайма»:

Смотрите подкаст и на других платформах:

«Спорт Крайм» — новый криминальный подкаст от «Чемпионата». В центре внимания истории спортсменов, которые были участниками или соучастниками реальных преступлений. Авторы подкаста вместе с экспертами — психологами, психиатрами, криминалистами и криминальными журналистами — исследуют личности преступников и их мотивы, разбираются, как на них влияло спортивное прошлое. А также описывают, как шло расследование.

Первый выпуск «Спорт Крайма» смотрите здесь:
Видео
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