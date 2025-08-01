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Завершены съёмки второго сезона сериала «Тёмная материя» от Apple

Завершены съёмки второго сезона сериала «Тёмная материя» от Apple
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Съёмочная команда сериала «Тёмная материя» завершила съёмки второго сезона шоу. Об этом стало известно из соцсетей Блейка Крауча, создателя проекта и автора оригинальной книги.

У второго сезона «Тёмной материи» пока нет даты выхода. Однако если учитывать сроки производства современных сериалов, то продолжение может выйти уже в начале 2026 года.

Сериал «Тёмная материя» — это флагманский фантастический проект Apple, основанный на одноимённом бестселлере Блейка Крауча. Шоу рассказывает историю физика Джейсона Дессена, который попадает в альтернативную вселенную — чтобы вернуться домой, ему предстоит пересечь несколько измерений, встречая самого себя в абсолютно разных жизненных ситуациях.

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