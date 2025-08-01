«Лучше, сильнее и смелее»: сценарист Стивен Найт — о новом «Джеймсе Бонде»

На радио-шоу Live Breakfast выступил сценарист нового фильма об агенте 007 Стивен Найт («Острые козырьки»). Он рассказал о работе над будущей лентой.

По словам Найта, он ещё не приступил к работе над сценарием ленты. Однако он рад, что получится поработать над «Джеймсом Бондом», ведь он фанат серии уже много лет. Сценарист отметил, что сделает новый шпионский фильм более сильным и смелым, но при этом сохранит общий дух франшизы.

Это просто фантастика, что меня пригласили писать сценарий для нового Бонда. Не терпится приступить к работе. Я надеюсь, что, будучи поклонником Бонда на протяжении стольких лет, я проникнусь этой идеей и смогу создать что-то такое же, но другое — фильм должен стать лучше, сильнее и смелее.

Новый фильм про Джеймса Бонда снимет Дени Вильнёв — он известен по фильмам «Убийца», «Прибытие», «Бегущий по лезвию 2049» и трилогии «Дюна». Продюсируют картину Дэвид Хейман и Эми Паскаль. Исполнителя главной роли пока не называют. Для Amazon лента станет дебютной по франшизе — права на серию вместе со студией MGM купили в 2021 году и с тех пор корпорация долгое время пыталась взяться за активное создание фильма, но бессменные продюсеры серии Барбара Брокколи и Майкл Уилсон в феврале 2025 года решили отойти от дел и отдали весь контроль Amazon.