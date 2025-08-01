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«Ники Минаж не нужна»: в Battlefield 6 не добавят «клоунские скины»

«Ники Минаж не нужна»: в Battlefield 6 не добавят «клоунские скины»
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Издание DBLTAP взяло интервью у директора по дизайну из компании DICE Шашанки Учило. Он рассказал о скинах на персонажей в предстоящем Battlefield 6.

Разработчик упомянул скандально известный облик Ники Минаж из Call of Duty. По его словам, в новом шутере компания хочет сохранить приземлённую и реалистичную атмосферу, потому подобных скинов не будет.

Всё должно быть приземлённым. Именно так было в Battlefield 3 и 4 — там были только солдаты, на земле. Так и будет в новом шутере. Не думаю, что Ники Минаж нужна. Давайте будем реалистичными и приземлёнными.

Журналисты также поговорили с продюсером DICE Алексием Кристофи. Он подтвердил, что косметические предметы в Battlefield 6 будут соответствовать эстетике игры.

Релиз Battlefield 6 состоится 10 октября 2025 года на ПК, PS5 и Xbox Series. События нового шутера разворачиваются в настоящее врeмя и посвящены вымышленному конфликту ЧВК Pax Armata альянса НАТО, который покинули сразу несколько европейских стран. Создатели игры вдохновлялись в первую очередь Battlefield 3 — одной из самых успешных частей серии, которая вышла в 2011 году и получила очень высокие отзывы от критиков и игроков.

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