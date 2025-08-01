В GTA 6 Online введут проверку возраста — инсайдер

Инсайдер Tez2 рассказал, что компания Rockstar хочет внедрить в онлайн-режим GTA 6 проверку возраста. Он обнаружил наличие системы верификации в коде игры.

По данным инсайдера, игрокам придётся проходить процедуру подтверждения своего возраста — без этого невозможно будет получить доступ к некоторым элементам контента. Для пользователей без верификации заблокируют телефонные сообщения, чат и сам доступ в GTA Online.

Cама Rockstar пока не комментировала информацию. Не исключено, что такое решение компания приняла из-за закона в Великобритании, согласно которому подростки не могут получать доступ к запрещённому контенту, пока не достигнут совершеннолетия.

Релиз Grand Theft Auto 6 состоится 26 мая на PS5 и Xbox Series X/S. Сначала новую GTA выпустят на консолях, а потом игра доберётся и до ПК. Выпустить тайтл должны были этой осенью, но разработчики решили взять дополнительное время на полировку игры.