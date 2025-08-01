Сложно и страшно: новые детали Silent Hill f от журналистов

Журналисты опубликовали превью нового хоррора Silent Hill f. Представители различных изданий смогли поиграть около пяти часов и поделиться своим мнением об игре.

Обозреватели отмечают, что всего игра займёт примерно 13 часов. На протяжении прохождения игрокам придётся изучать открытый мир, а именно — маленький городок Эбисугаока. Пользователям предстоит сражаться с чудовищами, решать головоломки и раскрывать тайны туманного места.

Что рассказали журналисты о Silent Hill f

Главная героиня — девочка по имени Хинако. Она сбежала из дома из-за выходок пьяного отца. Сразу после этого город охватывает туман, а по улице начинают ходить монстры.

Как и в предыдущих частях, героиня сможет попадать в параллельный мир. В Silent Hill f он будет напоминать традиционную Японию. В новых условиях Хинато поможет таинственный персонаж в маске.

Исследование местности позволит игрокам лучше понять историю местного населения. Так, жители Эбисугаоки слишком верны своим архаичным традициям и даже предпочитают народную медицину вместо современной.

В игре можно настроить сложность, как и в Silent Hill 2. Игроки могут настраивать не только битвы с монстрами, но и головоломки.

Сражения в новом хорроре проходят только с применением оружия ближнего боя. Хинако может использовать в бою ножи, биты и другие подручные средства. Все предметы ломаются, но главная героиня способна их чинить.

Первый босс из демо-версии даже на среднем уровне сложности вызвал трудности у журналистов. Обозреватели рассказали, что бои стали более продуманными и напоминают «соулслайки». У героини слишком маленькая выносливость, потому не получится часто уворачиваться от атак.

Релиз Silent Hill f состоится 25 сентября на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Главной героиней нового хоррора выступит молодая японка Хинако Симидзу, которая обнаруживает, что её родной город Эбисугаока внезапно накрывает плотный туман, в котором скрываются самые жуткие кошмары. Девушка пытается сбежать из города, однако он не собирается её отпускать.