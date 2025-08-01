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Вышел тизер «Человека-паука: Совершенно новый день» — съёмки фильма стартовали

Вышел тизер «Человека-паука: Совершенно новый день» — съёмки фильма стартовали
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Компания Sony Pictures представила тизер фильма «Человек-паук: Совершенно новый день». Премьера супергеройской картины состоится 31 июля 2026 года.

В тизере авторы лишь частично показали новый костюм главного героя. Ролик опубликовали в связи с началом съёмок картины, которые стартовали 1 августа. Кроме того, выход тизера пришёлся на день Человека-паука — праздник, который придумали фанаты в честь любимого героя.

Режиссёром картины «Человек-паук: Совершенно новый день» выступит Дестин Дэниел Креттон — автор другого супергеройского фильма киновселенной Marvel «Шан-Чи и легенда 10 колец». Главную роль вновь исполнит Том Холланд. О чём расскажет новая лента, не раскрывается. Инсайдеры заявляли, что главным злодеем может выступить Хамелеон.

Другой фильм киновселенной Marvel — уже в кинотеатрах:
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