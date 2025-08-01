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Вышел мультсериал «Очи Ваканды» от Marvel — доступны все серии

Вышел мультсериал «Очи Ваканды» от Marvel — доступны все серии
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На стриминговом сервисе Disney+ состоялась премьера мультсериала «Очи Ваканды». Все четыре серии стали доступны для просмотра с 1 августа.

Видео доступно на YouTube-канале Marvel Entertainment. Права на видео принадлежат Marvel.

Сериал представлен в формате антологии — каждая серия рассказывает о каком-то периоде в истории Ваканды, воины которой будут искать по всему миру таинственные артефакты из вибраниума.

Актриса Данай Гурира («Ходячие мертвецы») вновь озвучила Окойе, которую зрители Marvel могут знать по «Чёрной пантере» и «Мстителям». За проект отвечает Райан Куглер — он выступал автором обоих частей «Чёрной пантеры» и недавних «Грешников».

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