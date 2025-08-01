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Звезда «Фантастической четвёрки» 2005 года рассказал о вырезанной сцене с Росомахой

Звезда «Фантастической четвёрки» 2005 года рассказал о вырезанной сцене с Росомахой
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Издание Vulture взяло интервью у актёра Йоана Гриффита — исполнителя роли Рида Ричардса в «Фантастической четвёрке» 2005 года. Он рассказал о приметной сцене, которая не попала в финальную версию картины.

Видео доступно на YouTube-канале Filmey Box. Права на видео принадлежат 20th Century Fox.

Речь идёт о вырезанном эпизоде, где Рид Ричардс разговаривает со Сью Шторм. В один момент он изменяет своё лицо и на пару секунд превращается в Росомаху из «Людей икс», сыгранного Хью Джекманом. По словам Гриффита, съёмки этой сцены стали волнительными для него, потому что он слишком любит известного мутанта.

Не знаю, почему эту сцену не включили в фильм. Отдать дань уважения великому Хью Джекману было очень волнительно, потому что я безумно люблю его как актёра и его Росомаху. Я рад, что эту сцену кто-то увидел. Это были пересъёмки «Фантастической четвёрки»: я был в Ванкувере и снимался в павильоне, а Джессика Альба — в Нью-Йорке. Так что мы не были вместе, но смотрелись идеально.

«Фантастическая четвёрка» вышла в 2005 году и была неоднозначно принята зрителями: на агрегаторе IMDB картина получила оценку 5,7/10. Премьера второй части, с подзаголовком «Вторжение Серебряного серфера», состоялась в 2007 году и была оценена чуть хуже — на 5,6/10.

О новой «Фантастической четвёрке»:
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