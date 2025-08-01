Глава Valve Гейб Ньюэлл купил компанию по производству суперъяхт

Один из ведущих производителей суперъяхт Oceanco сообщил, что у них появился новый владелец. Им стал знаменитый генеральный директор компании Valve Гейб Ньюэлл.

В Oceanco отметили, что Ньюэлл купил компанию, чтобы активно её развивать. Глава Valve давно увлекается яхтами — он рассказывал, что любит проводить на них время и нырять с аквалангом. Он также владеет несколькими дорогими суднами.

Гейб всю жизнь создавал компании, которые не следуют шаблону. Valve никогда не стремилась к доминированию на рынке или квартальным победам, а стремилась дать умным людям возможность создавать странные, удивительные вещи, которые меняли игровой процесс.

В компании также рассказали, что Ньюэлл оставил ту же команду, что была при других владельцах. Он не будет вмешиваться в рабочий процесс и просто продолжит своё увлечение.