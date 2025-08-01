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«Звёздные войны: Новая надежда» покажут в кино в честь 50-летия фильма

«Звёздные войны: Новая надежда» покажут в кино в честь 50-летия фильма
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Компания Disney объявила о перевыпуске фильма «Звёздные войны: Новая надежда» в прокате. Культовая картина вернётся в кинотеатры США 30 апреля 2027 года.

Отмечается, что в год повторного проката картине исполнится 50 лет. Именно с этим связан перевыпуск классической ленты. В 2027 году также выйдет новый фильм по вселенной «Звёздных войн» — Star Wars Starfighter с Райаном Гослингом.

Премьера «Новой надежды» состоялась в 1977 году. Картину ждал ошеломительный успех: при бюджете около $ 11 млн она собрала более $ 500 млн по всему миру. Фильм Джорджа Лукаса стал культовым и превратил «Звёздные войны» в огромную франшизу, а также повлиял на будущие фантастические ленты.

Об одном из лучших проектов по «Звёздным войнам»:
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