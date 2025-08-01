EA поделилась деталями режима Карьеры в EA Sports FC 26

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Electronic Arts выпустила новый ролик, посвящённый EA Sports FC 26. В свежем видео авторы поделились первыми деталями игры и рассказали о главных нововведениях режима карьеры.

Не забудьте включить русские субтитры в видео.

Видео доступно на YouTube-канале EA SPORTS FC. Права на видео принадлежат EA SPORTS.

В FC 26 появится режим Менеджер-LIVE , позволяющий запустить карьеру тренера или игрока с изначальными целями. Это могут быть как короткие испытания в духе забить пять решающих голов за сезон, так и очень длинные — например, выбиться в АПЛ из четвёртого дивизиона. За прохождение челленджей игроки получат различную атрибутику и другие награды.

, позволяющий запустить карьеру тренера или игрока с изначальными целями. Это могут быть как короткие испытания в духе забить пять решающих голов за сезон, так и очень длинные — например, выбиться в АПЛ из четвёртого дивизиона. За прохождение челленджей игроки получат различную атрибутику и другие награды. В игру также добавят дополнительный режим с иконами и героями футбола. В нём можно будет провести карьеру с мировыми звёздами, включая Златана Ибрагимовича, Тьерри Анри и Андреа Пирло. Список доступных легенд будут со временем пополнять.

В FC 26 впервые появится тренерский рынок . Игроки смогут отслеживать состояние того или иного клуба в прямом эфире, наблюдая за надвигающимися увольнениями других тренеров. В игре также появятся и. о. главного тренера — чаще всего они будут подменять больших менеджеров в случае внезапных сокращений.

. Игроки смогут отслеживать состояние того или иного клуба в прямом эфире, наблюдая за надвигающимися увольнениями других тренеров. В игре также появятся и. о. главного тренера — чаще всего они будут подменять больших менеджеров в случае внезапных сокращений. Для более аутентичной игры в Карьере можно будет включить Реалистичный геймплей . Это более медленный игровой процесс, призванный симулировать реальные футбольные матчи: с борьбой в центре поля, не очень высокими скоростями, верховыми поединками и более иммерсивной физикой футболистов. При желании в Карьеру можно будет играть и в Соревновательном режиме.

. Это более медленный игровой процесс, призванный симулировать реальные футбольные матчи: с борьбой в центре поля, не очень высокими скоростями, верховыми поединками и более иммерсивной физикой футболистов. При желании в Карьеру можно будет играть и в Соревновательном режиме. В FC 26 появятся «Неожиданные события» . Это специальный ползунок, отвечающий за случайные события во время работы тренера. Это могут быть как небольшие передряги в раздевалке, так и резкие проблемы с бюджетом, внезапный разрыв контракта с главной звездой клуба или съёмки документального фильма с потенциально большой выручкой.

. Это специальный ползунок, отвечающий за случайные события во время работы тренера. Это могут быть как небольшие передряги в раздевалке, так и резкие проблемы с бюджетом, внезапный разрыв контракта с главной звездой клуба или съёмки документального фильма с потенциально большой выручкой. Наконец, в FC 26 добавят продвинутую аналитику. В ней можно будет отслеживать состояние основных чемпионатов по всей Европе, просматривать различную статистику и турнирные таблицы, а также сравнивать её с показателями прошлых лет.

Релиз EA Sports FC 26 состоится 26 сентября на ПК и консолях. Обладатели максимального издания и подписчики сервиса EA Play смогут начать игру уже 19-го числа.