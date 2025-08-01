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«Мы не хотим начинать всё с нуля»: EA — об отмене The Sims 5

«Мы не хотим начинать всё с нуля»: EA — об отмене The Sims 5
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Издание Variety взяло интервью у исполнительного вице-президента компании Electronic Arts Лоры Миле. Она рассказала о будущем игровой франшизы The Sims.

По словам Миле, разработчики занимаются обновлением технологий четвёртой части. Они планируют добавить в игру многопользовательский режим, а также создать мобильную версию. При этом EA не планирует создавать The Sims 5 — всё потому, что компания не хочет заново выпускать огромное количество дополнений.

Мне не хочется начинать всё с нуля и отказываться от всего того, что мы создали. В том числе от всего контента, который вы приобрели за эти годы. За последние 10 лет мы выпустили более 85 дополнений для The Sims 4, и поэтому выпуск пятой части неудобен для игроков и не является хорошей идеей для нашего сообщества.

The Sims 4 — популярный симулятор жизни, четвёртый по счёту из серии игр The Sims. Тайтл вышел в 2014 году и был долгое время платным, однако потом издатель решил перевести игру на условно-бесплатную модель. Несмотря на то что The Sims 4 уже много лет, разработчики продолжают наполнять её контентом, включая различные наборы дополнений и комплекты с новыми косметическими предметами.

Ранее в игру добавили знаменитую карту из третьей части:
В The Sims 4 добавили любимую фанатами локацию из The Sims 3
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