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Сериал «И просто так» завершится после третьего сезона

Сериал «И просто так» завершится после третьего сезона
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Шоураннер Майкл Патрик Кинг рассказал о закрытии сериала «И просто так» — продолжении знаменитого «Секса в большом городе». Третий сезон станет для шоу финальным.

По словам Кинга, когда он писал третий сезон, он понял, что на этом нужно завершить вселенную «Секса в большом городе». В связи с этим авторы решили увеличить количество серий с 10 до 12.

«И просто так» подходит к концу. Когда я писал финальную серию третьего сезона, мне стало ясно, что это может быть прекрасной возможностью, чтобы остановиться. Мы решили завершить популярный сериал в этом году двухсерийным финалом и увеличили изначальное количество эпизодов с 10 до 12. Мы рассказали об этом только сейчас, потому что не хотели, чтобы слово «финал» затмило удовольствие от просмотра сезона. Мы благодарим всех зрителей, которые все эти годы впускали этих персонажей в свои дома и в свои сердца.

Завершающие две серии «И просто так» выйдут 7 и 14 августа на стриминговом сервисе HBO Max. Вместе с ними закончится история вселенной «Секса в большом городе». Оригинальный сериал начал транслироваться в 1998 году и продлился шесть сезонов. Шоу стало культовым и приобрело фан-базу по всему миру. Сериал также получил два полнометражных фильма и приквел «Дневники Кэрри», который продлился два сезона.

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