«Головокружительный экшен»: критики хвалят мультсериал «Очи Ваканды» от Marvel

1 августа на стриминговом сервисе Disney+ вышел мультсериал «Очи Ваканды» — нового проекта в киновселенной Marvel. Критики уже посмотрели шоу и высоко оценили его: на Rotten Tomatoes мини-сериал рекомендуют к просмотру 89% обозревателей.

Обозреватели хвалят анимационный стиль шоу — говорят, что благодаря этому от экшена невозможно оторвать глаз. Критики в восторге от концепции сериала, где в каждом эпизоде рассказывают отдельную историю. Кроме того, шоу удалось раскрыть мир Ваканды с совершенно разных сторон.

Фото: Rotten Tomatoes

Что пишут критики о мультсериале «Очи Ваканды»:

Существует бесконечное количество историй, которые можно рассказать, используя концепцию «Очей Ваканды». Выбрав всего четыре, авторы убедительно это доказывают.

Благодаря своим захватывающим интригам и головокружительному экшену авторы потрясающе воплощают в жизнь замыслы о мире Ваканды. Задолго до конца шоу вы будете мечтать о продолжении.

«Очи Ваканды» — лучший анимационный проект Disney+ за последние годы и достойный проект на малых экранах, открывающий шестую фазу киновселенной Marvel.

Шоу демонстрирует потрясающую анимацию и сильную озвучку, позволяя заглянуть в прошлое Ваканды. Однако сериал мало что добавляет к общей истории киновселенной Marvel.

Сериал прост, понятен и отлично дополняет почти неисследованную историю вакандийского лора вселенной Marvel.

«Очи Ваканды» представлен в формате антологии — каждая серия рассказывает о каком-то периоде в истории Ваканды, воины которой будут искать по всему миру таинственные артефакты из вибраниума. На Disney+ доступны все четыре эпизода мини-сериала.