Apple выпустит сериал по комедии «Отпуск по обмену»

Издание Variety сообщило, что компания Apple начала разрабатывать мини-сериал по знаменитому фильму «Отпуск по обмену». Дата выхода нового шоу пока неизвестна.

Оригинальная комедия рассказывает о двух женщинах, британке и американке, которые устали от разочарований в личной жизни. Они меняются домами на Рождество и находят свою любовь в новых для себя условиях. Одним из сценаристов новой адаптации выступит Роб Делани — актёр, известный по роли Питера в серии фильмов о Дэдпуле.

«Отпуск по обмену» вышел в 2006 году и был тепло принят зрителями: на агрегаторе IMDB романтическая комедия получила семь баллов из 10. Главные роли в ленте сыграли Джуд Лоу («Молодой Папа»), Кэмерон Диас («Маска»), Кейт Уинслет («Титаник») и Джек Блэк («Школа рока»).