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Фильм Тихое место 3 — дата релиза, когда выйдет, актёры, режиссёр

Триллер «Тихое место 3» выйдет в июле 2027 года
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Кинокомпания Paramount Pictures раскрыла дату выхода фильма ужасов «Тихое место 3». Фантастический триллер выйдет в мировой прокат 9 июля 2027 года, спустя семь лет после релиза второй части и три года после выхода приквела «День первый».

У будущей ленты пока нет официального синопсиса, однако сценаристом и режиссёром триквела выступит Джон Красински, создатель вселенной и звезда «Офиса».

«Тихое место» — фантастическая франшиза, рассказывающая о вторжении инопланетян на Землю. Их главная особенность — очень чёткий слух, благодаря которому они уничтожили практически всё человечество. Общие сборы серии превышают $ 900 млн.

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