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Экшен TItan Quest 2 вышел в раннем доступе — в том числе и в России

Экшен TItan Quest 2 вышел в раннем доступе — в том числе и в России
Аудио-версия:
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Издательство THQ Nordic внезапно выпустило TItan Quest 2 — продолжение знаменитой экшен-RPG, действие которой вновь развернётся в мифологической Древней Греции. Сейчас игра доступна и в России в формате раннего доступа в Steam: до 8 августа проект можно приобрести за 1232 рубля.

Видео доступно на YouTube-канале THQ Nordic. Права на видео принадлежат THQ Nordic.

В раннем доступе Titan Quest 2 доступны около 15 часов игрового процесса. Проходить игру можно в том числе в многопользовательском режиме с друзьями, однако в нём доступны не все возможности из одиночного режима. Разработчики отмечают, что игра пробудет в раннем доступе около года, после чего её цена значительно вырастет.

В Titan Quest 2 игрокам предстоит остановить сошедшую с ума Немезиду и освободить её жертв из заточения. Пользователи сразятся со множеством существ из античных мифов, включая гарпий, кентавров, сатиров и других созданий. Перевод на русский язык в игре появится только после выхода полной версии в 2026 году на ПК, PS5 и Xbox Series.

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