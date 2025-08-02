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Раскрыт сюжет фильма «Человек-паук: Совершенно новый день» — вернутся Халк и Каратель

Раскрыт сюжет фильма «Человек-паук: Совершенно новый день» — вернутся Халк и Каратель
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Издание The Hollywood Reporter поделилось деталями фильма «Человек-паук: Совершенно новый день» — четвёртого фильма с Томом Холландом про знаменитого супергероя. Подробности ленты появились в день старта съёмок ленты в Шотландии, где заметили несколько знакомых лиц из проектов Marvel.

Так, в будущем фильме вернутся Халк в исполнении Марка Руффало и Каратель в исполнении Джона Бернтала. По данным СМИ, все трое героев столкнутся в схватке друг с другом, после чего поймут, что настоящий враг всё это время скрывается в тени. Также уже известно, что одним из злодеев выступит Скорпион, к воплощению персонажа также вернётся Майкл Мэндо.

Премьера фильма «Человек-паук: Совершенно новый день» состоится 31 июля 2026 года.

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