Расписание выхода сериала «Вождь войны» с Джейсоном Момоа
1 августа состоялась премьера сериала от Apple «Вождь войны». Шоу повествует о военачальнике гавайских племён, которого играет Джейсон Момоа («Аквамен»). Он объединил народы своих островов, чтобы победить колонизаторов.
В первый сезон войдёт девять эпизодов — их будут выпускать каждую пятницу на стриминговом сервисе Apple TV. Премьера финальной серии состоится 19 сентября.
Расписание выхода сериала «Вождь войны»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|1 августа
|2-я серия
|1 августа
|3-я серия
|8 августа
|4-я серия
|15 августа
|5-я серия
|22 августа
|6-я серия
|29 августа
|7-я серия
|5 сентября
|8-я серия
|12 сентября
|9-я серия
|19 сентября
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