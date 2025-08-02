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Сериал Вождь войны, 1-й сезон: (2025): дата выхода серий, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода сериала «Вождь войны» с Джейсоном Момоа
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1 августа состоялась премьера сериала от Apple «Вождь войны». Шоу повествует о военачальнике гавайских племён, которого играет Джейсон Момоа («Аквамен»). Он объединил народы своих островов, чтобы победить колонизаторов.

В первый сезон войдёт девять эпизодов — их будут выпускать каждую пятницу на стриминговом сервисе Apple TV. Премьера финальной серии состоится 19 сентября.

Расписание выхода сериала «Вождь войны»

ЭпизодДата выхода
1-я серия1 августа
2-я серия1 августа
3-я серия8 августа
4-я серия15 августа
5-я серия22 августа
6-я серия29 августа
7-я серия5 сентября
8-я серия12 сентября
9-я серия19 сентября
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