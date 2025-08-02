Лучшие фильмы киновселенной Marvel — список от Variety

Издание Variety составило рейтинг лучших проектов киновселенной Marvel за всё время. В список вошли все супергеройские фильмы и сериалы, выходящие с 2008 года.

Первое место в рейтинге заняла картина «Мстители: Финал» 2019 года. В издании отметили, что лента стала масштабным фильмом, завершающим 11-летнюю сагу бесконечности. На второй строчке рейтинга расположилась «Чёрная пантера» 2018 года от режиссёра Райана Куглера, а на третьей — «Стражи галактики» 2014 года от Джеймса Ганна.

Рейтинг лучших фильмов и сериалов киновселенной Marvel по версии Variety