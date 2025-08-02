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«Фантастическая четвёрка» 2005 года задумывалась трилогией

«Фантастическая четвёрка» 2005 года задумывалась трилогией
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Издание Vulture взяло интервью у звезды «Фантастической четвёрки» 2005 года Йоана Гриффита. Он рассказал о работе над супергеройской серией.

По словам актёра, изначально планировалось снять трилогию по Фантастической четвёрке. Однако студия 20th Century Fox отказалась от производства третьей части. Гриффит отметил, что для него роль Рида Ричардса стала важной и он расстроен, что не удалось сыграть его снова.

Мы планировали снять три фильма, и, думаю, второй фильм оказался таким же успешным, как и первый. Мне особенно понравилось работать с Дагом Джонсом, который сыграл Серебряного сёрфера во втором фильме — он потрясающий художник и эксперт в области захвата движения. Так что определённо мы планировали снять три фильма, но эти решения не зависят от меня. Роль Рида Ричардса была огромным шагом в моей карьере, и поскольку эти два фильма были сняты за несколько лет, персонаж стал частью меня. Поэтому, я думаю, процесс скорби заключается в том, что я так любил персонажа и мне больше не суждено было сыграть его.

«Фантастическая четвёрка» 2005 года при бюджете примерно $ 100 млн собрала в мировом прокате около $ 330 млн. Вторая часть, с подзаголовком «Вторжение Серебряного сёрфера» выступила скромнее — при бюджете около $ 130 млн она заработала только $ 300 млн. Вероятно, невысокие сборы сиквела стали причиной отмены третьей части.

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