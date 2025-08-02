«Нам далеко до идеала»: hally — о форме Team Spirit на IEM Cologne 2025 по CS 2

Тренер Team Spirit по CS 2 Сергей hally Шаваев рассказал о том, как команда подходила к турниру IEM Cologne 2025. Он отметил, что текущий состав ещё находится в поисках своей игры после прихода нового игрока — Ивана zweih Гогина.

Сложно оценивать — игры покажут. По праккам нас болтает: обыгрываем всех, кто ниже топ-20, но проигрываем тем, кто выше.

Говоря о целях на турнир, Шаваев подчеркнул, что Team Spirit хотят выигрывать каждый матч, но при этом понимают, что изменения в составе требуют времени.

Мы хотим побеждать каждый матч. При этом мы понимаем, что новый игрок поменял систему. Нужно смотреть, что будет работать, что нет. Это небыстрый процесс…

После успешного завершения групповой стадии российская команда Team Spirit вышла в полуфинал, где встретится с Natus Vincere. Турнир продолжается до 3 августа, а общий призовой фонд составляет $ 1 млн.