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IEM Cologne 2025. Плей-офф. День 9
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Zweih — о силе donk: у меня есть тиммейт, который способен уничтожить команду соперника

Zweih — о силе donk: у меня есть тиммейт, который способен уничтожить команду соперника
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Новичок Team Spirit Иван zweih Гогин в интервью HLTV.org рассказал, каково это — играть в одном составе с Данилом donk Крышковцом. Молодой игрок не скрывает восхищения возможностями своего партнёра по команде.

Это просто здорово. У меня есть тиммейт, который способен уничтожить всю команду соперников в одиночку. Даёшь ему АК — и он может закрыть раунд сам, пока остальные просто смотрят.

Гогин также отметил, что в Team Spirit сильны не только donk, но и другие игроки, такие как sh1ro, способный на невероятные действия с AWP, а также zont1x и chopper, обладающие отличным прицеливанием. По его словам, даже если у кого-то из команды бывают проблемы с механикой, наличие такого игрока, как donk, компенсирует любые слабые места.

Zweih присоединился к Team Spirit в начале июля, а его первым турниром в новом составе стал IEM Cologne 2025. На момент публикации материала команда уже пробилась в плей-офф, где начнёт борьбу за чемпионский титул с полуфинала против Natus Vincere.

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