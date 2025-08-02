«Это было неубедительно»: Лиам Нисон — о смерти Квай-Гона в «Звёздных войнах»

Издание GQ взяло интервью у знаменитого актёра Лиама Нисона. Он рассказал о своей роли в фильме «Звёздные войны: Эпизод 1 – Скрытая угроза».

По словам артиста, смерть его персонажа Квай-Гона Джинна в финале картины получилась не очень убедительной. Нисон считает, что мастер-джедай не мог допустить столько ошибок во время битвы с Дартом Молом. При этом он назвал процесс съёмок весёлым.

Моя смерть была не очень убедительной. Я ведь должен быть мастером-джедаем, понимаешь? Мой персонаж попался на эту удочку: «Я целился в твоё лицо? Нет, я целился тебе в живот! О, нет, ты меня поймал!» Вряд ли его можно назвать мастером-джедаем после этого. Но всё равно сниматься было здорово.

«Звёздные войны: Эпизод 1 – Скрытая угроза» вышел в 1999 году и стал первой частью приквелов к оригинальной трилогии. Картину приняли неоднозначно: на агрегаторе Rotten Tomatoes лента получила 54% рекомендаций от критиков и 59% от зрителей.