Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
IEM Cologne 2025. Плей-офф. День 9
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Нас и освистывают, и нет — 50 на 50»: капитан Spirit — перед матчем с NAVI на IEM Cologne

«Нас и освистывают, и нет — 50 на 50»: капитан Spirit — перед матчем с NAVI на IEM Cologne
Аудио-версия:
Комментарии

Капитан состава Team Spirit по СS 2 Леонид chopper Вишняков рассказал о подготовке к решающему матчу с Natus Vincere в рамках плей-офф IEM Cologne 2025. Полуфинальное противостояние начнётся сегодня, 2 августа, в 16:45 по мск.

Права на трансляцию матчей плей-офф турнира IEM Cologne 2025 в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

В своём телеграм-канале киберспортсмен поделился первыми впечатлениями от турнира и настроем перед важной игрой. Вишняков не скрывает, что противостояние с NAVI для него – особое событие:

Сегодня у нас игра с NAVI. Полуфинал, так сказать, дерби Spirit – NAVI. Интересно, захватывающе. Посмотрим, как всё сложится.

Капитан отметил, что перед матчем традиционно вышел на утреннюю прогулку, чтобы разойтись и подготовиться к игре. Chopper также высоко оценил организацию турнира:

Арена офигенная. Вчера ездили на открытие – очень понравилось. Много людей, все болеют. Нас и освистывают, и не освистывают. Вроде 50 на 50, поэтому интересно будет.

Победитель отправится в финал IEM Cologne 2025 с призовым фондом $ 1 млн, где $ 400 тыс. достанутся чемпиону.

Zweih отлично влился в команду!
Аналитик Team Spirit по CS2 оценил дебютанта zweih: он быстро влился в команду
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android