«Нас и освистывают, и нет — 50 на 50»: капитан Spirit — перед матчем с NAVI на IEM Cologne

Капитан состава Team Spirit по СS 2 Леонид chopper Вишняков рассказал о подготовке к решающему матчу с Natus Vincere в рамках плей-офф IEM Cologne 2025. Полуфинальное противостояние начнётся сегодня, 2 августа, в 16:45 по мск.

В своём телеграм-канале киберспортсмен поделился первыми впечатлениями от турнира и настроем перед важной игрой. Вишняков не скрывает, что противостояние с NAVI для него – особое событие:

Сегодня у нас игра с NAVI. Полуфинал, так сказать, дерби Spirit – NAVI. Интересно, захватывающе. Посмотрим, как всё сложится.

Капитан отметил, что перед матчем традиционно вышел на утреннюю прогулку, чтобы разойтись и подготовиться к игре. Chopper также высоко оценил организацию турнира:

Арена офигенная. Вчера ездили на открытие – очень понравилось. Много людей, все болеют. Нас и освистывают, и не освистывают. Вроде 50 на 50, поэтому интересно будет.

Победитель отправится в финал IEM Cologne 2025 с призовым фондом $ 1 млн, где $ 400 тыс. достанутся чемпиону.