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IEM Cologne 2025. Плей-офф. День 9
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«Molodoy — умный игрок с большим будущем»: Torzsi — о сопернике из Furia по CS 2

«Molodoy — умный игрок с большим будущем»: Torzsi — о сопернике из Furia по CS 2
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Снайпер MOUZ Адам Torzsi Торзсас поделился впечатлениями от победы над FURIA на IEM Cologne 2025 и высоко оценил игру молодого оппонента – Артёма Molodoy Волкова.

Матч против бразильцев выдался напряжённым – FURIA дали бой, особенно на Inferno, где Xertion активно влиял на игру.

Xertion отлично проявил себя во второй половине карты, часто забирая первые фраги, – отметил Torzsi. – Мы с Brollan поддерживали его гранатами, и это сработало. Особенно горжусь Людвигом – после счёта 7:11 он сделал несколько ключевых решений, которые помогли нам переломить игру.

Говоря о русскоговорящем снайпере FURIA, венгерский игрок не скрывал уважения.

Molodoy талантлив, у него есть свой стиль и понимание игры. Он напоминает меня в начале карьеры. Думаю, впереди у него блестящее будущее – в этом матче он играл на высочайшем уровне. Нам пришлось непросто в снайперских дуэлях.

В полуфинале MOUZ предстоит сразиться с Team Vitality, и Torzsi понимает, насколько сложной будет эта задача.

Vitality – сильнейшая команда мира, и, чтобы победить, нам нужно исправить ошибки. Например, на Train против FURIA в атаке был полный хаос – Brollan кричал, но мы его не слушали и умирали впустую. Vitality накажет за такое. Нам придется выложиться на максимум.

MOUZ обыграли FURIA со счётом 2-1 и теперь встретятся с Vitality уже сегодня, 2 августа. IEM Cologne продлится до 3 августа, а призовой фонд турнира составляет $ 1 млн.

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