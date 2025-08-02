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Ремейк «Готики» выйдет в начале 2026 года — большой трейлер

Ремейк «Готики» выйдет в начале 2026 года — большой трейлер
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На презентации компании THQ Nordic студия Alkimia Interactive сообщила приблизительную дату выхода ремейка «Готики». Релиз Gothic 1 Remake состоится в начале 2026 года на ПК, PS5 и Xbox Series X|S.

Видео доступно на YouTube-канале THQ Nordic. Права на видео принадлежат THQ Nordic.

Для игроков уже доступен небольшой пролог Нираса. В него можно поиграть на PlayStation и Xbox. Кроме того, в 2026 году выйдет переиздание классической трилогии Gothic. Обновлённая версия будет адаптирована под современные консоли.

Видео доступно на YouTube-канале THQ Nordic. Права на видео принадлежат THQ Nordic.

Новая «Готика» станет полноценным ремейком — разработчики переписали и переозвучили многие диалоги из оригинальной игры. В проекте персонажи будут соблюдать настоящий ежедневный график — вставать с утра, заниматься выполнением различных заданий посреди дня и засыпать вечером. Разработчики попытались сделать мир игры максимально живым, доработав искусственный интеллект.

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