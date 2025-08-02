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Зрители оценили комедию «Голый пистолет» на уровне оригинала с Лесли Нильсеном

Зрители оценили комедию «Голый пистолет» на уровне оригинала с Лесли Нильсеном
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1 августа состоялась премьера фильма «Голый пистолет» — перезапуска классической комедийной трилогии с Лесли Нильсеном. Спустя день компания CinemaScore опубликовала рейтинг ленты от зрителей, которых опросили после окончания сеанса.

Фото: CinemaScore

Картина получила оценку «А-». Точно так же оценили первый фильм серии 1988 году. При этом вторая и третья части оригинальной трилогии понравились зрителям меньше — обе картины получили оценку B+.

Новый «Голый пистолет» рассказывает историю единственного человека на планете, который обладает нужными навыками, чтобы возглавить полицейский отряд и спасти мир, — это лейтенант Фрэнк Дребин-младший. Герой выступит сыном Фрэнка Дребина, которого в оригинале сыграл Лесли Нильсен. Главную роль в этот раз исполнил Лиам Нисон («Заложница»).

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