Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
IEM Cologne 2025. Плей-офф. День 9
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Промокоды Honkai Star Rail на август со стрима версии 3.5

Промокоды Honkai Star Rail со стрима версии 3.5 — 300 звёздного нефрита бесплатно
Комментарии

Разработчики Honkai: Star Rail провели прямую трансляцию, на которой раскрыли детали следующего большого обновления. Сама версия 3.5 выйдет 13 августа, а уже сейчас игроки могут активировать три промокода на донатную валюту и игровые ресурсы.

  • TB2NPKQ8USKF — 100 звёздного нефрита + 50 000 кредитов;
  • CT2N72RRUAJK — 100 звёздного нефрита + 5 путеводителей путешественника;
  • YA37N29RUSJ7 — 100 звёздного нефрита + 4 банки очищенного эфира.
Активировать бонусы необходимо до 3 августа 18:59 мск.

Чтобы получить награды, нужно ввести промокод на официальном сайте Honkai: Star Rail по ссылке, а затем забрать их в игре по почте (иконка конверта). Активировать бонусы также можно в главном меню игры (три точки вверху справа — промокод).

Материалы по теме
Видео
Представлены 11 новых персонажей Genshin Impact в Нод-Крае — среди них Кирилл Чудомирович
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android