Промокоды Honkai Star Rail со стрима версии 3.5 — 300 звёздного нефрита бесплатно
Разработчики Honkai: Star Rail провели прямую трансляцию, на которой раскрыли детали следующего большого обновления. Сама версия 3.5 выйдет 13 августа, а уже сейчас игроки могут активировать три промокода на донатную валюту и игровые ресурсы.
- TB2NPKQ8USKF — 100 звёздного нефрита + 50 000 кредитов;
- CT2N72RRUAJK — 100 звёздного нефрита + 5 путеводителей путешественника;
- YA37N29RUSJ7 — 100 звёздного нефрита + 4 банки очищенного эфира.
Активировать бонусы необходимо до 3 августа 18:59 мск.
Чтобы получить награды, нужно ввести промокод на официальном сайте Honkai: Star Rail по ссылке, а затем забрать их в игре по почте (иконка конверта). Активировать бонусы также можно в главном меню игры (три точки вверху справа — промокод).
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