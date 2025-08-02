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«Его оценят спустя 10 или 20 лет»: Хидео Кодзима — о своём хорроре OD

«Его оценят спустя 10 или 20 лет»: Хидео Кодзима — о своём хорроре OD
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Издание Ssense взяло интервью у знаменитого геймдизайнера Хидео Кодзимы. Он рассказал о своей новой игре под названием OD.

По словам разработчика, хоррор после релиза оценят далеко не все — но для него это не имеет значения. По мнению Кодзимы, игра станет более понятной для фанатов спустя 10 или 20 лет.

Когда выйдет OD, я прочитаю все твиты, посмотрю все обзоры на YouTube и ознакомлюсь со всеми рецензиями. Но это для меня не будет иметь значения. Настоящие оценки будут позже, через 10 или 20 лет.

OD — новый хоррор студии Kojima Productions, которая разрабатывается для консолей Xbox. Одним из сценаристов игры выступит Джордан Пил — автор популярных фильмов ужасов «Прочь» и «Мы». Дата выхода проекта Кодзимы пока неизвестна.

О недавней игре Хидео Кодзимы
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