Том Холланд в новом костюме — на съёмках «Человека-паука: Совершенно новый день»

Компания Sony Pictures представила первые кадры со съёмок фильма «Человек-паук: Совершенно новый день». На них Том Холланд впервые показан в новом костюме знаменитого супергероя.

Видео доступно на YouTube-канале Sony Pictures Entertainment. Права на видео принадлежат Sony Pictures.

Подробности о сюжете картины пока неизвестны. Ранее СМИ сообщали, что в будущей ленте вернётся Халк в исполнении Марка Руффало и Каратель, которого снова сыграет Джон Бернтал. Кроме того, одним из злодеев выступит Скорпион — его вновь воплотит на экране актёр Майкл Мэндо.

Премьера «Человека-паука: Совершенно новый день» состоится 31 июля 2026 года. Съёмки супергеройской картины стартовали 1 августа.